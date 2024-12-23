سعر Yes Chad (YES)
سعر Yes Chad (YES) المباشر لليوم هو USD 0.00152604. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53M. يتم تحديث سعر YES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yes Chad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.77K
- تغيير سعر Yes Chad خلال اليوم هو -1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ -0.0012518946 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.86%
|30 يوم
|$ -0.0012518946
|-82.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yes Chad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.72%
-1.86%
-4.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yes Chad (YES) is a community-driven meme cryptocurrency inspired by the "Yes Chad" meme, symbolizing confidence, creativity, and decisiveness. With a total supply of 1 billion tokens and burned liquidity, Yes Chad is designed for security and transparency within its community. Holders are encouraged to embrace the bold "Yes" mentality, and the project engages them through custom artwork, animations, and meme contests featuring its iconic "Chad" character. As a decentralized project with a renounced contract, Yes Chad empowers holders to be part of an inclusive crypto movement, with future plans for digital art, NFTs, and collaborations within the meme space.
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