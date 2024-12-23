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سعر Yes Chad (YES) المباشر لليوم هو USD 0.00152604 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.53M . يتم تحديث سعر YES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yes Chad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.77K - تغيير سعر Yes Chad خلال اليوم هو -1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Yes Chad (YES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ -0.0012518946 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yes Chad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.86% 30 يوم $ -0.0012518946 -82.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yes Chad (YES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yes Chad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00146804$ 0.00146804 $ 0.00146804 24 ساعة مرتفع $ 0.00161523$ 0.00161523 $ 0.00161523 عالية طوال الوقت $ 0.01007115$ 0.01007115 $ 0.01007115 تغير السعر (1 ساعة) +3.72% تغير السعر (1يوم) -1.86% تغير السعر (7 أيام) -4.38%

معلومات سوق Yes Chad (YES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: