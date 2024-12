ما هو Yes Chad ( YES )

Yes Chad (YES) is a community-driven meme cryptocurrency inspired by the "Yes Chad" meme, symbolizing confidence, creativity, and decisiveness. With a total supply of 1 billion tokens and burned liquidity, Yes Chad is designed for security and transparency within its community. Holders are encouraged to embrace the bold "Yes" mentality, and the project engages them through custom artwork, animations, and meme contests featuring its iconic "Chad" character. As a decentralized project with a renounced contract, Yes Chad empowers holders to be part of an inclusive crypto movement, with future plans for digital art, NFTs, and collaborations within the meme space.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Yes Chad (YES) الموقع الرسمي