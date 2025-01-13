سعر Yertle The Turtle (YERTLE)
سعر Yertle The Turtle (YERTLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YERTLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yertle The Turtle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.37
- تغيير سعر Yertle The Turtle خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yertle The Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yertle The Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yertle The Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yertle The Turtle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|-17.04%
|60 يوم
|$ 0
|+3.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yertle The Turtle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.38%
-2.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
On the far-away island of Sala-ma-Sond, Yertle the Turtle was king of the pond. A nice little pond. It was clean. It was neat. The water was warm. There was plenty to eat. The turtles had everything turtles might need. And they were all happy. Quite happy indeed. From this wonderful story a meme play has been created. Ladies and gentleman. Welcome to $YERTLE..
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