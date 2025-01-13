سعر YENTEN (YTN)
سعر YENTEN (YTN) المباشر لليوم هو USD 0.00221738. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YENTEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.11
- تغيير سعر YENTEN خلال اليوم هو +0.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YENTEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YENTEN مقابل USD هو $ -0.0002223932 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YENTEN مقابل USD هو $ -0.0012552264 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YENTEN مقابل USD هو $ +0.0007223522818719537 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.95%
|30 يوم
|$ -0.0002223932
|-10.02%
|60 يوم
|$ -0.0012552264
|-56.60%
|90 يوم
|$ +0.0007223522818719537
|+48.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YENTEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
+0.95%
-3.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yenten is a cryptocurrency of the cpu, by the cpu, for the cpu. No ASIC. ASIC is for girls and kids.
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