سعر Yelo Cat (YELO)
سعر Yelo Cat (YELO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YELO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yelo Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.95
- تغيير سعر Yelo Cat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yelo Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yelo Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yelo Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yelo Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.30%
|60 يوم
|$ 0
|-20.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yelo Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's mellow in $YELO, a cheerful cat says hello 😸
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