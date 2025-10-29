معلومات سعر YellowFangUSD1 (YFUSD1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00000534 24 ساعة مرتفع $ 0.00001311 عالية طوال الوقت $ 0.0001912 أدنى سعر $ 0.00000534 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -59.23% تغير السعر (7 أيام) -59.33%

سعر YellowFangUSD1 (YFUSD1) في الوقت الحقيقي هو $0.00000534. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YFUSD1 بين أدنى سعر $ 0.00000534 وأعلى سعر $ 0.00001311، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYFUSD1 على الإطلاق هو $ 0.0001912، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000534.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YFUSD1 +0.03% على مدار الساعة الماضية، -59.23% على مدار 24 ساعة، و -59.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YellowFangUSD1 (YFUSD1)

القيمة السوقية $ 5.34K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.34K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ YellowFangUSD1 هي $ 5.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YFUSD1 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.34K.