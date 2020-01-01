توكنوميكس Yellow Road (ROAD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yellow Road (ROAD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yellow Road (ROAD) Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community. الموقع الرسمي: https://yellowroad.app/ اشتر ROAD الآن!

توكنوميكس Yellow Road (ROAD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yellow Road (ROAD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.11K $ 33.11K $ 33.11K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 93.84K $ 93.84K $ 93.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 21.94 $ 21.94 $ 21.94 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00669036 $ 0.00669036 $ 0.00669036 السعر الحالي: $ 0.00938354 $ 0.00938354 $ 0.00938354 معرفة المزيد عن سعر Yellow Road (ROAD)

توكنوميكس Yellow Road (ROAD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yellow Road (ROAD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROAD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROAD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROAD، استكشف السعر المباشر لتوكن ROAD!

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