سعر Yellow Road (ROAD)
سعر Yellow Road (ROAD) المباشر لليوم هو USD 0.0098473. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.75K. يتم تحديث سعر ROAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yellow Road الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.51
- تغيير سعر Yellow Road خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.53M
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خلال اليوم، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ -0.0003954892 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ +0.0009308120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003954892
|-4.01%
|60 يوم
|$ +0.0009308120
|+9.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yellow Road: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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