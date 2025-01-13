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سعر Yellow Road (ROAD) المباشر لليوم هو USD 0.0098473 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.75K . يتم تحديث سعر ROAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yellow Road الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.51 - تغيير سعر Yellow Road خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.53M

أداء سعر Yellow Road (ROAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ -0.0003954892 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ +0.0009308120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yellow Road مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0003954892 -4.01% 60 يوم $ +0.0009308120 +9.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yellow Road (ROAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yellow Road: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 21.94$ 21.94 $ 21.94 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Yellow Road (ROAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: