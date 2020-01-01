توكنوميكس Yellow Pepe (YELPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yellow Pepe (YELPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yellow Pepe (YELPE) $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. الموقع الرسمي: https://www.yellowpepe.vip/ الوثيقة البيضاء: https://www.yellowpepe.vip/ اشتر YELPE الآن!

توكنوميكس Yellow Pepe (YELPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yellow Pepe (YELPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.38K $ 37.38K $ 37.38K إجمالي العرض: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M العرض المتداول: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.38K $ 37.38K $ 37.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00532182 $ 0.00532182 $ 0.00532182 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Yellow Pepe (YELPE)

توكنوميكس Yellow Pepe (YELPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yellow Pepe (YELPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YELPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YELPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YELPE، استكشف السعر المباشر لتوكن YELPE!

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