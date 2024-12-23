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سعر Yellow Duckies (DUCKIES) المباشر لليوم هو USD 0.00346751 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.10K . يتم تحديث سعر DUCKIES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yellow Duckies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15 - تغيير سعر Yellow Duckies خلال اليوم هو -0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.56M

أداء سعر Yellow Duckies (DUCKIES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ +0.0003644561 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ -0.0007077905 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ -0.000630705662757285 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.16% 30 يوم $ +0.0003644561 +10.51% 60 يوم $ -0.0007077905 -20.41% 90 يوم $ -0.000630705662757285 -15.38%

تحليل سعر Yellow Duckies (DUCKIES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yellow Duckies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00346487$ 0.00346487 $ 0.00346487 24 ساعة مرتفع $ 0.00371102$ 0.00371102 $ 0.00371102 عالية طوال الوقت $ 0.02708167$ 0.02708167 $ 0.02708167 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) -7.08%

معلومات سوق Yellow Duckies (DUCKIES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: