سعر Yellow Duckies (DUCKIES)
سعر Yellow Duckies (DUCKIES) المباشر لليوم هو USD 0.00346751. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 172.10K. يتم تحديث سعر DUCKIES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yellow Duckies الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15
- تغيير سعر Yellow Duckies خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.56M
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خلال اليوم، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ +0.0003644561 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ -0.0007077905 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yellow Duckies مقابل USD هو $ -0.000630705662757285 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.16%
|30 يوم
|$ +0.0003644561
|+10.51%
|60 يوم
|$ -0.0007077905
|-20.41%
|90 يوم
|$ -0.000630705662757285
|-15.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yellow Duckies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-0.16%
-7.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.
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