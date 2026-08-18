سعر Yellow BNB 4 اليوم

السعر المباشر لمشروع Yellow BNB 4 (YBNB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YBNB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YBNB.

يحتل Yellow BNB 4 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,829، مع عرض متداول قدره 920.52M YBNB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YBNB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YBNB بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-3.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Yellow BNB 4 (YBNB)

القيمة السوقية $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K إمداد دورة التداول 920.52M 920.52M 920.52M إجمالي العرض 920,521,492.7261658 920,521,492.7261658 920,521,492.7261658

القيمة السوقية الحالية لـ Yellow BNB 4 هي $ 20.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YBNB يبلغ 920.52M، مع إجمالي عرض 920521492.7261658. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.93K.