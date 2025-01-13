سعر Yeet The Yeti (YEET)
سعر Yeet The Yeti (YEET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.03K. يتم تحديث سعر YEET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yeet The Yeti الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.14
- تغيير سعر Yeet The Yeti خلال اليوم هو +1.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M
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خلال اليوم، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.31%
|30 يوم
|$ 0
|-92.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yeet The Yeti: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.31%
-9.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YEET is the coolest meme coin to hit the AVAX blockchain, designed to bring the community together for big gains, great vibes, and a snowstorm of fun. It’s more than just a token; it’s a movement for those who thrive on humor, energy, and the power of collective momentum. In the world of YEET, we don’t just move—we send it full force. The Yeti isn’t here to tiptoe through crypto—it’s here to charge forward, carving a unique space in the AVAX ecosystem where the community leads the way. If you’re ready for bold moves and bigger laughs, YEET is your ride.
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