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سعر Yeet The Yeti (YEET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.03K . يتم تحديث سعر YEET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yeet The Yeti الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.14 - تغيير سعر Yeet The Yeti خلال اليوم هو +1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M

أداء سعر Yeet The Yeti (YEET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yeet The Yeti مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.31% 30 يوم $ 0 -92.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yeet The Yeti (YEET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yeet The Yeti: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.31% تغير السعر (7 أيام) -9.16%

معلومات سوق Yeet The Yeti (YEET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: