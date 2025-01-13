سعر Yearn yPRISMA (YPRISMA)
سعر Yearn yPRISMA (YPRISMA) المباشر لليوم هو USD 0.03187855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YPRISMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yearn yPRISMA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.50K
- تغيير سعر Yearn yPRISMA خلال اليوم هو +2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ +0.0009116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ -0.0105805672 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ +0.0101985920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ -0.00491897305790575 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0009116
|+2.94%
|30 يوم
|$ -0.0105805672
|-33.19%
|60 يوم
|$ +0.0101985920
|+31.99%
|90 يوم
|$ -0.00491897305790575
|-13.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yearn yPRISMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+2.94%
+4.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
yPRISMA is a veToken wrapper, built on top of Prisma Finance. It is a token that represents 1 vePRISMA max-locked to Yearn. It is not redeemable for PRISMA. It has no transfer restrictions and can always be swapped in DEX pools.
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|1 YPRISMA إلى AUD
A$0.051643251
|1 YPRISMA إلى GBP
￡0.0258216255
|1 YPRISMA إلى EUR
€0.0309221935
|1 YPRISMA إلى USD
$0.03187855
|1 YPRISMA إلى MYR
RM0.1431346895
|1 YPRISMA إلى TRY
₺1.12850067
|1 YPRISMA إلى JPY
¥5.0262909785
|1 YPRISMA إلى RUB
₽3.2398170365
|1 YPRISMA إلى INR
₹2.7469746535
|1 YPRISMA إلى IDR
Rp522.599096712
|1 YPRISMA إلى PHP
₱1.88083445
|1 YPRISMA إلى EGP
￡E.1.609866775
|1 YPRISMA إلى BRL
R$0.195096726
|1 YPRISMA إلى CAD
C$0.045905112
|1 YPRISMA إلى BDT
৳3.9060787315
|1 YPRISMA إلى NGN
₦49.6549858365
|1 YPRISMA إلى UAH
₴1.3538820185
|1 YPRISMA إلى VES
Bs1.68956315
|1 YPRISMA إلى PKR
Rs8.917068006
|1 YPRISMA إلى KZT
₸16.902644781
|1 YPRISMA إلى THB
฿1.105548114
|1 YPRISMA إلى TWD
NT$1.0554987905
|1 YPRISMA إلى CHF
Fr0.0290094805
|1 YPRISMA إلى HKD
HK$0.248015119
|1 YPRISMA إلى MAD
.د.م0.3216545695