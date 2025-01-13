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سعر Yearn yPRISMA (YPRISMA) المباشر لليوم هو USD 0.03187855 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YPRISMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yearn yPRISMA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.50K - تغيير سعر Yearn yPRISMA خلال اليوم هو +2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Yearn yPRISMA (YPRISMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ +0.0009116 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ -0.0105805672 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ +0.0101985920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yearn yPRISMA مقابل USD هو $ -0.00491897305790575 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0009116 +2.94% 30 يوم $ -0.0105805672 -33.19% 60 يوم $ +0.0101985920 +31.99% 90 يوم $ -0.00491897305790575 -13.36%

تحليل سعر Yearn yPRISMA (YPRISMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yearn yPRISMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02900122$ 0.02900122 $ 0.02900122 24 ساعة مرتفع $ 0.03359721$ 0.03359721 $ 0.03359721 عالية طوال الوقت $ 0.163698$ 0.163698 $ 0.163698 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +2.94% تغير السعر (7 أيام) +4.95%

معلومات سوق Yearn yPRISMA (YPRISMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: