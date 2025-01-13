سعر Yearn Ether (YETH)
سعر Yearn Ether (YETH) المباشر لليوم هو USD 3,270.78. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yearn Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.47K
- تغيير سعر Yearn Ether خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yearn Ether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yearn Ether مقابل USD هو $ -516.6331111980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yearn Ether مقابل USD هو $ +36.6834330900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yearn Ether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -516.6331111980
|-15.79%
|60 يوم
|$ +36.6834330900
|+1.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yearn Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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