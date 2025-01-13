سعر Yearn CRV (YCRV)
سعر Yearn CRV (YCRV) المباشر لليوم هو USD 0.48405. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YCRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yearn CRV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.29K
- تغيير سعر Yearn CRV خلال اليوم هو +1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ +0.0073508 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ -0.1188904732 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ +0.3109305824 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ +0.23704563547180726 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0073508
|+1.54%
|30 يوم
|$ -0.1188904732
|-24.56%
|60 يوم
|$ +0.3109305824
|+64.24%
|90 يوم
|$ +0.23704563547180726
|+95.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yearn CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.97%
+1.54%
-24.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRV locked in Yearn. yCRV is the base-token, which carries no native rewards, but lets users easily enter into the other 'activated' tokens that do like st-yCRV or lp-yCRV.
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€0.4695285
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$0.48405
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RM2.1733845
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₺17.13537
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¥76.3201635
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₽49.1940015
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₹41.7105885
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Rp7,935.244632
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₱28.55895
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Bs25.65465
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