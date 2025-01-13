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سعر Yearn CRV (YCRV) المباشر لليوم هو USD 0.48405 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YCRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yearn CRV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.29K - تغيير سعر Yearn CRV خلال اليوم هو +1.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Yearn CRV (YCRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ +0.0073508 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ -0.1188904732 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ +0.3109305824 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yearn CRV مقابل USD هو $ +0.23704563547180726 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0073508 +1.54% 30 يوم $ -0.1188904732 -24.56% 60 يوم $ +0.3109305824 +64.24% 90 يوم $ +0.23704563547180726 +95.97%

تحليل سعر Yearn CRV (YCRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yearn CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.47577$ 0.47577 $ 0.47577 24 ساعة مرتفع $ 0.517304$ 0.517304 $ 0.517304 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -2.97% تغير السعر (1يوم) +1.54% تغير السعر (7 أيام) -24.20%

معلومات سوق Yearn CRV (YCRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: