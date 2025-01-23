سعر Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST)
سعر Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) المباشر لليوم هو USD 1.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVBOOST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yearn Compounding veCRV yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 426.23
- تغيير سعر Yearn Compounding veCRV yVault خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ +0.0574019560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ +0.2107725960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0574019560
|+4.63%
|60 يوم
|$ +0.2107725960
|+17.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yearn Compounding veCRV yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+3.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yearn Compounding veCRV yVault All the 3CRV earned from the yveCRV vault is sold to CRV and deposited back into the vault, increasing yvBOOST’s balance of yveCRV.
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