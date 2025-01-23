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سعر Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) المباشر لليوم هو USD 1.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVBOOST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yearn Compounding veCRV yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 426.23 - تغيير سعر Yearn Compounding veCRV yVault خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ +0.0574019560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ +0.2107725960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yearn Compounding veCRV yVault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0574019560 +4.63% 60 يوم $ +0.2107725960 +17.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yearn Compounding veCRV yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.82%

معلومات سوق Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST)

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