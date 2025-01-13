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سعر YDragon (YDR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.98K . يتم تحديث سعر YDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YDragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25 - تغيير سعر YDragon خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 125.78M

أداء سعر YDragon (YDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YDragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YDragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YDragon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YDragon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ 0 +31.17% 60 يوم $ 0 -20.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر YDragon (YDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YDragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.106311$ 0.106311 $ 0.106311 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -30.57%

معلومات سوق YDragon (YDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: