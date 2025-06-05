سعر yBGT (YBGT)
سعر yBGT (YBGT) المباشر لليوم هو USD 4.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 872.58K. يتم تحديث سعر YBGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق yBGT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر yBGT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 202.46K
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خلال اليوم، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ -0.2774359930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.2774359930
|-6.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر yBGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.
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