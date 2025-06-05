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سعر yBGT (YBGT) المباشر لليوم هو USD 4.31 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 872.58K . يتم تحديث سعر YBGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق yBGT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر yBGT خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 202.46K

أداء سعر yBGT (YBGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ -0.2774359930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر yBGT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.2774359930 -6.43% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر yBGT (YBGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر yBGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 6.59$ 6.59 $ 6.59 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق yBGT (YBGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: