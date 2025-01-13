سعر Yawww (YAW)
سعر Yawww (YAW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yawww الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.58
- تغيير سعر Yawww خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yawww مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yawww مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yawww مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yawww مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+10.13%
|60 يوم
|$ 0
|+1.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yawww: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $YAW token is the platform-native utility token of Yawww.io, the hub for trading Solana NFTs. Yawww allows users to buy, sell, trade, stake, and collateralize NFTs for loans in a peer-to-peer format, secured by a smart-contract escrow protocol on Solana. The token can be used to cover any transaction fees, and in the future, $YAW may be used for B2B automated escrow services for DAOs, gaming, and metaverse projects. 50% of all platform revenue goes to the Yawww Treasury, a community-owned fund that is solely dedicated to supporting $YAW through token buybacks and burns, as well as community events & prizes.
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