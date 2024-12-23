سعر YAWN (YAWN)
سعر YAWN (YAWN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.21K. يتم تحديث سعر YAWN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YAWN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.43K
- تغيير سعر YAWN خلال اليوم هو +13.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00B
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خلال اليوم، كان سعر YAWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YAWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YAWN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YAWN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.65%
|30 يوم
|$ 0
|-4.61%
|60 يوم
|$ 0
|+14.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YAWN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
+13.65%
-15.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Yawn’s World! Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it.
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