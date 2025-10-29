معلومات سعر Yara AI (YARA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00075013 $ 0.00075013 $ 0.00075013 24 ساعة منخفض $ 0.00139716 $ 0.00139716 $ 0.00139716 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00075013$ 0.00075013 $ 0.00075013 24 ساعة مرتفع $ 0.00139716$ 0.00139716 $ 0.00139716 عالية طوال الوقت $ 0.00210461$ 0.00210461 $ 0.00210461 أدنى سعر $ 0.00005876$ 0.00005876 $ 0.00005876 تغير السعر (1 ساعة) +11.62% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) +503.16% تغير السعر (7 أيام) +503.16%

سعر Yara AI (YARA) في الوقت الحقيقي هو $0.00097532. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YARA بين أدنى سعر $ 0.00075013 وأعلى سعر $ 0.00139716، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYARA على الإطلاق هو $ 0.00210461، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005876.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YARA +11.62% على مدار الساعة الماضية، +1.09% على مدار 24 ساعة، و +503.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yara AI (YARA)

القيمة السوقية $ 755.63K$ 755.63K $ 755.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 850.54K$ 850.54K $ 850.54K إمداد دورة التداول 774.75M 774.75M 774.75M إجمالي العرض 872,061,814.1983076 872,061,814.1983076 872,061,814.1983076

القيمة السوقية الحالية لـ Yara AI هي $ 755.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YARA يبلغ 774.75M، مع إجمالي عرض 872061814.1983076. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 850.54K.