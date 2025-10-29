سعر Yara AI المباشر اليوم هو 0.00097532 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YARA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YARA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Yara AI المباشر اليوم هو 0.00097532 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YARA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YARA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن YARA

معلومات سعر YARA

الموقع الرسمي لـ YARA

اقتصاد توكن YARA

توقعات سعر YARA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Yara AI

سعر Yara AI (YARA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YARA إلى USD:

$0.00097562
$0.00097562$0.00097562
-1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Yara AI (YARA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:23:37 (UTC+8)

معلومات سعر Yara AI (YARA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00075013
$ 0.00075013$ 0.00075013
24 ساعة منخفض
$ 0.00139716
$ 0.00139716$ 0.00139716
24 ساعة مرتفع

$ 0.00075013
$ 0.00075013$ 0.00075013

$ 0.00139716
$ 0.00139716$ 0.00139716

$ 0.00210461
$ 0.00210461$ 0.00210461

$ 0.00005876
$ 0.00005876$ 0.00005876

+11.62%

+1.09%

+503.16%

+503.16%

سعر Yara AI (YARA) في الوقت الحقيقي هو $0.00097532. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YARA بين أدنى سعر $ 0.00075013 وأعلى سعر $ 0.00139716، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYARA على الإطلاق هو $ 0.00210461، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005876.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YARA +11.62% على مدار الساعة الماضية، +1.09% على مدار 24 ساعة، و +503.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yara AI (YARA)

$ 755.63K
$ 755.63K$ 755.63K

--
----

$ 850.54K
$ 850.54K$ 850.54K

774.75M
774.75M 774.75M

872,061,814.1983076
872,061,814.1983076 872,061,814.1983076

القيمة السوقية الحالية لـ Yara AI هي $ 755.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YARA يبلغ 774.75M، مع إجمالي عرض 872061814.1983076. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 850.54K.

سجل سعر Yara AI (YARA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yara AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yara AI مقابل USD هو $ +0.0097440000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yara AI مقابل USD هو $ +0.0021233175 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yara AI مقابل USD هو $ +0.0007667980613134426 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.09%
30 يوم$ +0.0097440000+999.06%
60 يوم$ +0.0021233175+217.70%
90 يوم$ +0.0007667980613134426+367.73%

ما هو Yara AI ( YARA )

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Yara AI (YARA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Yara AI (USD)

كم ستكون قيمة Yara AI (YARA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Yara AI (YARA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Yara AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Yara AI!

عملة YARA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Yara AI (YARA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yara AI (YARA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YARA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Yara AI (YARA)

كم يساوي Yara AI (YARA) اليوم؟
سعر YARA المباشر في USD هو USD 0.00097532، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YARA إلى USD الحالي؟
سعر YARA إلى USD الحالي هو $ 0.00097532. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Yara AI ؟
القيمة السوقية لعملة YARA هي $ 755.63K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YARA؟
العرض المتداول لتوكن YARA هو 774.75M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YARA؟
حقق YARA سعرًا قياسيًا قدره 0.00210461 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YARA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00005876 YARA.
ما هو حجم تداول YARA؟
حجم تداول YARA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع YARA هذا العام؟
قد يرتفع YARA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YARA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:23:37 (UTC+8)

تحديثات Yara AI (YARA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,022.81
$113,022.81$113,022.81

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.22
$3,996.22$3,996.22

-2.45%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04022
$0.04022$0.04022

-13.39%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.00
$195.00$195.00

-1.96%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1871
$3.1871$3.1871

-17.37%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.22
$3,996.22$3,996.22

-2.45%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,022.81
$113,022.81$113,022.81

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.00
$195.00$195.00

-1.96%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6558
$2.6558$2.6558

+0.75%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19360
$0.19360$0.19360

-3.08%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08400
$0.08400$0.08400

+4,100.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002808
$0.00002808$0.00002808

+332.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.265
$2.265$2.265

+202.00%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+109.09%