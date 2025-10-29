سعر Yapp Ai المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YAPP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YAPP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Yapp Ai المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YAPP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YAPP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Yapp Ai

سعر Yapp Ai (YAPP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YAPP إلى USD:

$0.00005026
$0.00005026$0.00005026
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار Yapp Ai (YAPP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:34:29 (UTC+8)

معلومات سعر Yapp Ai (YAPP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Yapp Ai (YAPP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YAPP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYAPP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YAPP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yapp Ai (YAPP)

$ 4.88K
$ 4.88K$ 4.88K

$ 22.58
$ 22.58$ 22.58

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

97.00M
97.00M 97.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Yapp Ai هي $ 4.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.58. العرض المتداول لـ YAPP يبلغ 97.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.03K.

سجل سعر Yapp Ai (YAPP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yapp Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yapp Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yapp Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yapp Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0+9.35%
60 يوم$ 0-4.09%
90 يوم$ 0--

ما هو Yapp Ai ( YAPP )

Yapp AI is an all-in-one platform designed to support everyone in the Web3 ecosystem from projects launching tokens, to influencers and creators, as well as communities and traders seeking real-time insights.

By combining advanced AI analytics with streamlined campaign management, Yapp AI makes attention measurable and rewarding. Projects can create campaigns where creators compete to promote their message, and AI fairly scores each contribution based on genuine impact eliminating guesswork and reducing marketing waste.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Yapp Ai (USD)

كم ستكون قيمة Yapp Ai (YAPP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Yapp Ai (YAPP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Yapp Ai.

تحقق الآن من توقعات سعر Yapp Ai!

عملة YAPP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Yapp Ai (YAPP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yapp Ai (YAPP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YAPP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Yapp Ai (YAPP)

كم يساوي Yapp Ai (YAPP) اليوم؟
سعر YAPP المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YAPP إلى USD الحالي؟
سعر YAPP إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Yapp Ai ؟
القيمة السوقية لعملة YAPP هي $ 4.88K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YAPP؟
العرض المتداول لتوكن YAPP هو 97.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YAPP؟
حقق YAPP سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YAPP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 YAPP.
ما هو حجم تداول YAPP؟
حجم تداول YAPP المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 22.58 USD.
هل سترتفع YAPP هذا العام؟
قد يرتفع YAPP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YAPP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:34:29 (UTC+8)

تحديثات Yapp Ai (YAPP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

