توكنوميكس Yann LeCoin (YANN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yann LeCoin (YANN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yann LeCoin (YANN) Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. الموقع الرسمي: https://www.yann.lol اشتر YANN الآن!

توكنوميكس Yann LeCoin (YANN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yann LeCoin (YANN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.01K $ 26.01K $ 26.01K إجمالي العرض: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M العرض المتداول: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 26.01K $ 26.01K $ 26.01K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00116108 $ 0.00116108 $ 0.00116108 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001998 $ 0.00001998 $ 0.00001998 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Yann LeCoin (YANN)

توكنوميكس Yann LeCoin (YANN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yann LeCoin (YANN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YANN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YANN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YANN، استكشف السعر المباشر لتوكن YANN!

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