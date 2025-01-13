سعر Yann LeCoin (YANN)
سعر Yann LeCoin (YANN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.45K. يتم تحديث سعر YANN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yann LeCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.40
- تغيير سعر Yann LeCoin خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.85%
|30 يوم
|$ 0
|+10.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yann LeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
+0.85%
-39.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.
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