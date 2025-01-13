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سعر Yann LeCoin (YANN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.45K . يتم تحديث سعر YANN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yann LeCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.40 - تغيير سعر Yann LeCoin خلال اليوم هو +0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر Yann LeCoin (YANN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yann LeCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.85% 30 يوم $ 0 +10.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yann LeCoin (YANN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yann LeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00116108$ 0.00116108 $ 0.00116108 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) +0.85% تغير السعر (7 أيام) -39.25%

معلومات سوق Yann LeCoin (YANN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: