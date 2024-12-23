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سعر YAM (YAM) المباشر لليوم هو USD 0.04505067 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 666.33K . يتم تحديث سعر YAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YAM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.48 - تغيير سعر YAM خلال اليوم هو +9.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.79M

أداء سعر YAM (YAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.00401447 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.0138213968 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.0137630787 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.005553237487564664 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00401447 +9.78% 30 يوم $ +0.0138213968 +30.68% 60 يوم $ +0.0137630787 +30.55% 90 يوم $ +0.005553237487564664 +14.06%

تحليل سعر YAM (YAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04094022$ 0.04094022 $ 0.04094022 24 ساعة مرتفع $ 0.04511285$ 0.04511285 $ 0.04511285 عالية طوال الوقت $ 41.4$ 41.4 $ 41.4 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +9.78% تغير السعر (7 أيام) -15.05%

معلومات سوق YAM (YAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: