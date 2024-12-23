سعر YAM (YAM)
سعر YAM (YAM) المباشر لليوم هو USD 0.04505067. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 666.33K. يتم تحديث سعر YAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YAM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.48
- تغيير سعر YAM خلال اليوم هو +9.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.79M
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خلال اليوم، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.00401447 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.0138213968 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.0137630787 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YAM مقابل USD هو $ +0.005553237487564664 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00401447
|+9.78%
|30 يوم
|$ +0.0138213968
|+30.68%
|60 يوم
|$ +0.0137630787
|+30.55%
|90 يوم
|$ +0.005553237487564664
|+14.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+9.78%
-15.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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