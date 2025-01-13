سعر Yalla Sun (YSU)
سعر Yalla Sun (YSU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.73K. يتم تحديث سعر YSU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yalla Sun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.35
- تغيير سعر Yalla Sun خلال اليوم هو -1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.30%
|30 يوم
|$ 0
|-32.15%
|60 يوم
|$ 0
|-33.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yalla Sun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.30%
-17.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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