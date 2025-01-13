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سعر Yalla Sun (YSU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.73K . يتم تحديث سعر YSU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yalla Sun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.35 - تغيير سعر Yalla Sun خلال اليوم هو -1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Yalla Sun (YSU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yalla Sun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.30% 30 يوم $ 0 -32.15% 60 يوم $ 0 -33.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yalla Sun (YSU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yalla Sun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.30% تغير السعر (7 أيام) -17.44%

معلومات سوق Yalla Sun (YSU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: