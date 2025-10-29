معلومات سعر YAKUZAI (VYBE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00010462 أدنى سعر $ 0.00003709 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.20%

سعر YAKUZAI (VYBE) في الوقت الحقيقي هو $0.00004143. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VYBE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVYBE على الإطلاق هو $ 0.00010462، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003709.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VYBE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +7.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YAKUZAI (VYBE)

القيمة السوقية $ 41.43K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.43K إمداد دورة التداول 1000.00M إجمالي العرض 999,998,487.6229811

القيمة السوقية الحالية لـ YAKUZAI هي $ 41.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VYBE يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998487.6229811. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.43K.