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سعر Yaku (YAKU) المباشر لليوم هو USD 0.01363079 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.79M . يتم تحديث سعر YAKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yaku الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.24K - تغيير سعر Yaku خلال اليوم هو +11.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 495.39M

أداء سعر Yaku (YAKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.00136161 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.0111355253 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.0116740382 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.00449454411588452 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00136161 +11.10% 30 يوم $ +0.0111355253 +81.69% 60 يوم $ +0.0116740382 +85.64% 90 يوم $ +0.00449454411588452 +49.19%

تحليل سعر Yaku (YAKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yaku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01101989$ 0.01101989 $ 0.01101989 24 ساعة مرتفع $ 0.01505012$ 0.01505012 $ 0.01505012 عالية طوال الوقت $ 0.06482$ 0.06482 $ 0.06482 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +11.10% تغير السعر (7 أيام) -11.16%

معلومات سوق Yaku (YAKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: