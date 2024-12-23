سعر Yaku (YAKU)
سعر Yaku (YAKU) المباشر لليوم هو USD 0.01363079. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.79M. يتم تحديث سعر YAKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yaku الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.24K
- تغيير سعر Yaku خلال اليوم هو +11.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 495.39M
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خلال اليوم، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.00136161 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.0111355253 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.0116740382 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yaku مقابل USD هو $ +0.00449454411588452 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00136161
|+11.10%
|30 يوم
|$ +0.0111355253
|+81.69%
|60 يوم
|$ +0.0116740382
|+85.64%
|90 يوم
|$ +0.00449454411588452
|+49.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yaku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+11.10%
-11.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors.
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