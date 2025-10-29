سعر Yagi The Unbothered المباشر اليوم هو 0.00001127 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YAGI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YAGI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Yagi The Unbothered المباشر اليوم هو 0.00001127 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YAGI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YAGI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن YAGI

معلومات سعر YAGI

الموقع الرسمي لـ YAGI

اقتصاد توكن YAGI

توقعات سعر YAGI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Yagi The Unbothered

سعر Yagi The Unbothered (YAGI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YAGI إلى USD:

--
----
-2.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Yagi The Unbothered (YAGI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:47:22 (UTC+8)

معلومات سعر Yagi The Unbothered (YAGI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001115
$ 0.00001115$ 0.00001115
24 ساعة منخفض
$ 0.00001175
$ 0.00001175$ 0.00001175
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001115
$ 0.00001115$ 0.00001115

$ 0.00001175
$ 0.00001175$ 0.00001175

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0.00000736
$ 0.00000736$ 0.00000736

--

-2.88%

+6.27%

+6.27%

سعر Yagi The Unbothered (YAGI) في الوقت الحقيقي هو $0.00001127. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YAGI بين أدنى سعر $ 0.00001115 وأعلى سعر $ 0.00001175، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYAGI على الإطلاق هو $ 0.00140152، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000736.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YAGI -- على مدار الساعة الماضية، -2.88% على مدار 24 ساعة، و +6.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yagi The Unbothered (YAGI)

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

--
----

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

999.56M
999.56M 999.56M

999,561,714.28779
999,561,714.28779 999,561,714.28779

القيمة السوقية الحالية لـ Yagi The Unbothered هي $ 11.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YAGI يبلغ 999.56M، مع إجمالي عرض 999561714.28779. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.27K.

سجل سعر Yagi The Unbothered (YAGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yagi The Unbothered مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yagi The Unbothered مقابل USD هو $ -0.0000025413 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yagi The Unbothered مقابل USD هو $ +0.0000009372 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yagi The Unbothered مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.88%
30 يوم$ -0.0000025413-22.54%
60 يوم$ +0.0000009372+8.32%
90 يوم$ 0--

ما هو Yagi The Unbothered ( YAGI )

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Yagi The Unbothered (YAGI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Yagi The Unbothered (USD)

كم ستكون قيمة Yagi The Unbothered (YAGI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Yagi The Unbothered (YAGI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Yagi The Unbothered.

تحقق الآن من توقعات سعر Yagi The Unbothered!

عملة YAGI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Yagi The Unbothered (YAGI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yagi The Unbothered (YAGI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YAGI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Yagi The Unbothered (YAGI)

كم يساوي Yagi The Unbothered (YAGI) اليوم؟
سعر YAGI المباشر في USD هو USD 0.00001127، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YAGI إلى USD الحالي؟
سعر YAGI إلى USD الحالي هو $ 0.00001127. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Yagi The Unbothered ؟
القيمة السوقية لعملة YAGI هي $ 11.27K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YAGI؟
العرض المتداول لتوكن YAGI هو 999.56M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YAGI؟
حقق YAGI سعرًا قياسيًا قدره 0.00140152 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YAGI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000736 YAGI.
ما هو حجم تداول YAGI؟
حجم تداول YAGI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع YAGI هذا العام؟
قد يرتفع YAGI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YAGI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:47:22 (UTC+8)

تحديثات Yagi The Unbothered (YAGI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,081.28
$113,081.28$113,081.28

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,010.02
$4,010.02$4,010.02

-2.11%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04176
$0.04176$0.04176

-10.07%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.48
$198.48$198.48

-0.21%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0731
$3.0731$3.0731

-20.33%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,010.02
$4,010.02$4,010.02

-2.11%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,081.28
$113,081.28$113,081.28

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.48
$198.48$198.48

-0.21%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6516
$2.6516$2.6516

+0.59%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19538
$0.19538$0.19538

-2.19%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09539
$0.09539$0.09539

+4,669.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002500
$0.00002500$0.00002500

+284.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.246
$2.246$2.246

+199.46%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000195
$0.0000000195$0.0000000195

+126.74%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000363
$0.000000000000000000000363$0.000000000000000000000363

+113.52%