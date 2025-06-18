سعر Yadom Hongthai (YADOM)
سعر Yadom Hongthai (YADOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.04K. يتم تحديث سعر YADOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yadom Hongthai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yadom Hongthai خلال اليوم هو -5.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YADOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YADOM.
خلال اليوم، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yadom Hongthai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.26%
-5.47%
-14.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yadom Hongthai (YADOM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YADOM والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YADOM إلى VND
₫--
|1 YADOM إلى AUD
A$--
|1 YADOM إلى GBP
￡--
|1 YADOM إلى EUR
€--
|1 YADOM إلى USD
$--
|1 YADOM إلى MYR
RM--
|1 YADOM إلى TRY
₺--
|1 YADOM إلى JPY
¥--
|1 YADOM إلى RUB
₽--
|1 YADOM إلى INR
₹--
|1 YADOM إلى IDR
Rp--
|1 YADOM إلى KRW
₩--
|1 YADOM إلى PHP
₱--
|1 YADOM إلى EGP
￡E.--
|1 YADOM إلى BRL
R$--
|1 YADOM إلى CAD
C$--
|1 YADOM إلى BDT
৳--
|1 YADOM إلى NGN
₦--
|1 YADOM إلى UAH
₴--
|1 YADOM إلى VES
Bs--
|1 YADOM إلى PKR
Rs--
|1 YADOM إلى KZT
₸--
|1 YADOM إلى THB
฿--
|1 YADOM إلى TWD
NT$--
|1 YADOM إلى AED
د.إ--
|1 YADOM إلى CHF
Fr--
|1 YADOM إلى HKD
HK$--
|1 YADOM إلى MAD
.د.م--
|1 YADOM إلى MXN
$--