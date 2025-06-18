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سعر Yadom Hongthai (YADOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.04K . يتم تحديث سعر YADOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yadom Hongthai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yadom Hongthai خلال اليوم هو -5.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر Yadom Hongthai (YADOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yadom Hongthai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yadom Hongthai (YADOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yadom Hongthai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.26% تغير السعر (1يوم) -5.47% تغير السعر (7 أيام) -14.14%

معلومات سوق Yadom Hongthai (YADOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: