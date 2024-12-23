سعر YadaCoin (YDA)
سعر YadaCoin (YDA) المباشر لليوم هو USD 0.02252343. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 383.27K. يتم تحديث سعر YDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YadaCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 486.67
- تغيير سعر YadaCoin خلال اليوم هو -5.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.02M
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خلال اليوم، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ -0.00127239555406007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ -0.0045634901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ +0.0011646437 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ +0.0041929561118132 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00127239555406007
|-5.34%
|30 يوم
|$ -0.0045634901
|-20.26%
|60 يوم
|$ +0.0011646437
|+5.17%
|90 يوم
|$ +0.0041929561118132
|+22.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YadaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-5.34%
-39.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.
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