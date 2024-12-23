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سعر YadaCoin (YDA) المباشر لليوم هو USD 0.02252343 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 383.27K . يتم تحديث سعر YDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YadaCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 486.67 - تغيير سعر YadaCoin خلال اليوم هو -5.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.02M

أداء سعر YadaCoin (YDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ -0.00127239555406007 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ -0.0045634901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ +0.0011646437 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YadaCoin مقابل USD هو $ +0.0041929561118132 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00127239555406007 -5.34% 30 يوم $ -0.0045634901 -20.26% 60 يوم $ +0.0011646437 +5.17% 90 يوم $ +0.0041929561118132 +22.87%

تحليل سعر YadaCoin (YDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YadaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01595504$ 0.01595504 $ 0.01595504 24 ساعة مرتفع $ 0.02408332$ 0.02408332 $ 0.02408332 عالية طوال الوقت $ 0.056828$ 0.056828 $ 0.056828 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -5.34% تغير السعر (7 أيام) -39.99%

معلومات سوق YadaCoin (YDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: