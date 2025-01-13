سعر Xyxyx (XYXYX)
سعر Xyxyx (XYXYX) المباشر لليوم هو USD 3,715.68. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XYXYX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xyxyx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.63K
- تغيير سعر Xyxyx خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xyxyx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xyxyx مقابل USD هو $ -2,351.1652600800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xyxyx مقابل USD هو $ +8,159.1015661920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xyxyx مقابل USD هو $ +2,737.1703826654219 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -2,351.1652600800
|-63.27%
|60 يوم
|$ +8,159.1015661920
|+219.59%
|90 يوم
|$ +2,737.1703826654219
|+279.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xyxyx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+113.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xyxyx is an ERC404-powered inscription protocol with a native hash function, running fully on-chain.
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€3,604.2096
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$3,715.68
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₺131,535.072
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¥585,851.2656
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₽377,624.5584
|1 XYXYX إلى INR
₹320,180.1456
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Rp60,912,777.1392
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￡E.187,641.84
|1 XYXYX إلى BRL
R$22,739.9616
|1 XYXYX إلى CAD
C$5,350.5792
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৳455,282.2704
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₦5,787,654.6384
|1 XYXYX إلى UAH
₴157,804.9296
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Rs1,039,350.0096
|1 XYXYX إلى KZT
₸1,970,127.8496
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฿128,859.7824
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