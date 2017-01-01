توكنوميكس XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI. الموقع الرسمي: https://xyradao.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.xyradao.ai/ اشتر XYRA الآن!

توكنوميكس XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.92K $ 7.92K $ 7.92K إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 489.76M $ 489.76M $ 489.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00311099 $ 0.00311099 $ 0.00311099 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001617 $ 0.00001617 $ 0.00001617 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

توكنوميكس XyraDAO by VIRTUALS (XYRA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XYRA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XYRA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XYRA، استكشف السعر المباشر لتوكن XYRA!

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