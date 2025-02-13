سعر XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)
سعر XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) المباشر لليوم هو USD 0.00250027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XYRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XyraDAO by VIRTUALS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 466.00K
- تغيير سعر XyraDAO by VIRTUALS خلال اليوم هو -8.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ -0.000240910770214542 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000240910770214542
|-8.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XyraDAO by VIRTUALS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-8.78%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
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