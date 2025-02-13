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سعر XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) المباشر لليوم هو USD 0.00250027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XYRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XyraDAO by VIRTUALS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 466.00K - تغيير سعر XyraDAO by VIRTUALS خلال اليوم هو -8.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ -0.000240910770214542 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XyraDAO by VIRTUALS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000240910770214542 -8.78% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XyraDAO by VIRTUALS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00230921$ 0.00230921 $ 0.00230921 24 ساعة مرتفع $ 0.00311099$ 0.00311099 $ 0.00311099 عالية طوال الوقت $ 0.00311099$ 0.00311099 $ 0.00311099 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -8.78% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: