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سعر XYO Network (XYO) المباشر لليوم هو USD 0.01968453 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 273.16M . يتم تحديث سعر XYO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XYO Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.58M - تغيير سعر XYO Network خلال اليوم هو +1.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.93B

أداء سعر XYO Network (XYO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XYO Network مقابل USD هو $ +0.00024356 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XYO Network مقابل USD هو $ +0.0239391856 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XYO Network مقابل USD هو $ +0.0455257747 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XYO Network مقابل USD هو $ +0.014869428676989411 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024356 +1.25% 30 يوم $ +0.0239391856 +121.61% 60 يوم $ +0.0455257747 +231.28% 90 يوم $ +0.014869428676989411 +308.81%

تحليل سعر XYO Network (XYO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XYO Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01887332$ 0.01887332 $ 0.01887332 24 ساعة مرتفع $ 0.02014144$ 0.02014144 $ 0.02014144 عالية طوال الوقت $ 0.081391$ 0.081391 $ 0.081391 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +1.25% تغير السعر (7 أيام) -18.69%

معلومات سوق XYO Network (XYO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: