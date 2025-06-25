سعر Xybertic (XYB)
سعر Xybertic (XYB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.91K. يتم تحديث سعر XYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xybertic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Xybertic خلال اليوم هو +52.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Xybertic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xybertic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xybertic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xybertic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+52.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xybertic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.21%
+52.49%
-73.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.
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