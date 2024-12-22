احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XY.

سعر XY Finance (XY) المباشر لليوم هو USD 0.059915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.98M . يتم تحديث سعر XY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XY Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.71K - تغيير سعر XY Finance خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.08M

أداء سعر XY Finance (XY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XY Finance مقابل USD هو $ +0.0002828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XY Finance مقابل USD هو $ +0.0656704229 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XY Finance مقابل USD هو $ +0.0463311131 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XY Finance مقابل USD هو $ +0.02119064913980627 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0002828 +0.47% 30 يوم $ +0.0656704229 +109.61% 60 يوم $ +0.0463311131 +77.33% 90 يوم $ +0.02119064913980627 +54.72%

تحليل سعر XY Finance (XY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XY Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059549$ 0.059549 $ 0.059549 24 ساعة مرتفع $ 0.060424$ 0.060424 $ 0.060424 عالية طوال الوقت $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) -17.44%

معلومات سوق XY Finance (XY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: