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سعر xWIN Finance (XWIN) المباشر لليوم هو USD 0.01688011 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.73K . يتم تحديث سعر XWIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xWIN Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.39K - تغيير سعر xWIN Finance خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.77M

أداء سعر xWIN Finance (XWIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ -0.00019900524980914 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ +0.0016056883 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ +0.0034497762 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ +0.002082481151293312 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00019900524980914 -1.16% 30 يوم $ +0.0016056883 +9.51% 60 يوم $ +0.0034497762 +20.44% 90 يوم $ +0.002082481151293312 +14.07%

تحليل سعر xWIN Finance (XWIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xWIN Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01639903$ 0.01639903 $ 0.01639903 24 ساعة مرتفع $ 0.01730217$ 0.01730217 $ 0.01730217 عالية طوال الوقت $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 تغير السعر (1 ساعة) -1.67% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) -8.79%

معلومات سوق xWIN Finance (XWIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: