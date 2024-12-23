سعر xWIN Finance (XWIN)
سعر xWIN Finance (XWIN) المباشر لليوم هو USD 0.01688011. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 198.73K. يتم تحديث سعر XWIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xWIN Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.39K
- تغيير سعر xWIN Finance خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.77M
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خلال اليوم، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ -0.00019900524980914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ +0.0016056883 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ +0.0034497762 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xWIN Finance مقابل USD هو $ +0.002082481151293312 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00019900524980914
|-1.16%
|30 يوم
|$ +0.0016056883
|+9.51%
|60 يوم
|$ +0.0034497762
|+20.44%
|90 يوم
|$ +0.002082481151293312
|+14.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر xWIN Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.67%
-1.16%
-8.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.
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