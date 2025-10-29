معلومات سعر XVGSON (XVGSON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.11% تغير السعر (7 أيام) +2.11%

سعر XVGSON (XVGSON) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XVGSON بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXVGSON على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XVGSON -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XVGSON (XVGSON)

القيمة السوقية $ 25.26K$ 25.26K $ 25.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.26K$ 25.26K $ 25.26K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XVGSON هي $ 25.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XVGSON يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.26K.