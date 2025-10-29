معلومات سعر XVGARB (XVGARB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) +1.26% تغير السعر (7 أيام) +1.26%

سعر XVGARB (XVGARB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XVGARB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXVGARB على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XVGARB -- على مدار الساعة الماضية، +0.54% على مدار 24 ساعة، و +1.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XVGARB (XVGARB)

القيمة السوقية $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K إمداد دورة التداول 3.50B 3.50B 3.50B إجمالي العرض 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XVGARB هي $ 15.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XVGARB يبلغ 3.50B، مع إجمالي عرض 3500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.12K.