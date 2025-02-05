سعر XTTA (XTTA)
سعر XTTA (XTTA) المباشر لليوم هو USD 0.187329. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XTTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XTTA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.19K
- تغيير سعر XTTA خلال اليوم هو +4.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XTTA مقابل USD هو $ +0.00824931 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XTTA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XTTA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XTTA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00824931
|+4.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XTTA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
+4.61%
-6.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.29785311
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￡0.1498632
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€0.17983584
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$0.187329
|1 XTTA إلى MYR
RM0.82799418
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₺6.73635084
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¥28.73439531
|1 XTTA إلى RUB
₽18.86215701
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₹16.32384906
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Rp3,070.96672176
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₱10.8838149
|1 XTTA إلى EGP
￡E.9.41702883
|1 XTTA إلى BRL
R$1.07714175
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C$0.26788047
|1 XTTA إلى BDT
৳22.73050086
|1 XTTA إلى NGN
₦314.83823043
|1 XTTA إلى UAH
₴7.77977337
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Bs10.865082
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Rs51.99129066
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₸96.86033274
|1 XTTA إلى THB
฿6.30736743
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NT$6.15750423
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Fr0.1685961
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HK$1.45741962
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