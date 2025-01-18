سعر Xtremeverse (XTREME)
سعر Xtremeverse (XTREME) المباشر لليوم هو USD 78.39. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XTREME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xtremeverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.27
- تغيير سعر Xtremeverse خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XTREME مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XTREME.
خلال اليوم، كان سعر Xtremeverse مقابل USD هو $ +0.547313 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xtremeverse مقابل USD هو $ -13.6335652830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xtremeverse مقابل USD هو $ -4.5065235150 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xtremeverse مقابل USD هو $ -11.80463573631167 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.547313
|+0.70%
|30 يوم
|$ -13.6335652830
|-17.39%
|60 يوم
|$ -4.5065235150
|-5.74%
|90 يوم
|$ -11.80463573631167
|-13.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xtremeverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.70%
-0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xtremeverse is a web3 anime gaming universe with 1M gamers community, #1 web3 anime game and first DN404 gaming NFT collection, built by gaming veterans and OG web3 engineers. $XTREME is linked to genesis Xtremeverse NFTs using DN404.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XTREME إلى AUD
A$126.2079
|1 XTREME إلى GBP
￡64.2798
|1 XTREME إلى EUR
€76.0383
|1 XTREME إلى USD
$78.39
|1 XTREME إلى MYR
RM352.755
|1 XTREME إلى TRY
₺2,787.5484
|1 XTREME إلى JPY
¥12,240.5985
|1 XTREME إلى RUB
₽8,034.975
|1 XTREME إلى INR
₹6,788.574
|1 XTREME إلى IDR
Rp1,285,081.7616
|1 XTREME إلى PHP
₱4,581.1116
|1 XTREME إلى EGP
￡E.3,950.856
|1 XTREME إلى BRL
R$475.0434
|1 XTREME إلى CAD
C$112.8816
|1 XTREME إلى BDT
৳9,524.385
|1 XTREME إلى NGN
₦122,102.6157
|1 XTREME إلى UAH
₴3,301.0029
|1 XTREME إلى VES
Bs4,233.06
|1 XTREME إلى PKR
Rs21,853.5642
|1 XTREME إلى KZT
₸41,607.8442
|1 XTREME إلى THB
฿2,699.7516
|1 XTREME إلى TWD
NT$2,575.8954
|1 XTREME إلى CHF
Fr71.3349
|1 XTREME إلى HKD
HK$609.8742
|1 XTREME إلى MAD
.د.م787.0356