سعر XtremeGPT (XTGPT)
سعر XtremeGPT (XTGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00533453. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XTGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XtremeGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.25
- تغيير سعر XtremeGPT خلال اليوم هو -17.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XtremeGPT مقابل USD هو $ -0.001097390491519493 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XtremeGPT مقابل USD هو $ -0.0052545974 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XtremeGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XtremeGPT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001097390491519493
|-17.06%
|30 يوم
|$ -0.0052545974
|-98.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XtremeGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-17.06%
-97.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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