معلومات سعر Xtreme Gains Only (XGO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.05% تغير السعر (7 أيام) +5.05%

سعر Xtreme Gains Only (XGO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XGO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXGO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XGO -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +5.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xtreme Gains Only (XGO)

القيمة السوقية $ 112.20K$ 112.20K $ 112.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 112.20K$ 112.20K $ 112.20K إمداد دورة التداول 802.19M 802.19M 802.19M إجمالي العرض 802,187,986.34 802,187,986.34 802,187,986.34

القيمة السوقية الحالية لـ Xtreme Gains Only هي $ 112.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XGO يبلغ 802.19M، مع إجمالي عرض 802187986.34. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 112.20K.