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سعر XSwap Treasure (XTT) المباشر لليوم هو USD 0.00159893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M . يتم تحديث سعر XTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XSwap Treasure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.05K - تغيير سعر XSwap Treasure خلال اليوم هو -1.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.18B

أداء سعر XSwap Treasure (XTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ +0.0009946100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ +0.0023471369 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ +0.0009402098016795151 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.78% 30 يوم $ +0.0009946100 +62.20% 60 يوم $ +0.0023471369 +146.79% 90 يوم $ +0.0009402098016795151 +142.73%

تحليل سعر XSwap Treasure (XTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XSwap Treasure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00154436$ 0.00154436 $ 0.00154436 24 ساعة مرتفع $ 0.00163872$ 0.00163872 $ 0.00163872 عالية طوال الوقت $ 0.00296989$ 0.00296989 $ 0.00296989 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -1.78% تغير السعر (7 أيام) -5.13%

معلومات سوق XSwap Treasure (XTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: