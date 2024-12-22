سعر XSwap Treasure (XTT)
سعر XSwap Treasure (XTT) المباشر لليوم هو USD 0.00159893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M. يتم تحديث سعر XTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XSwap Treasure الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.05K
- تغيير سعر XSwap Treasure خلال اليوم هو -1.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.18B
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خلال اليوم، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ +0.0009946100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ +0.0023471369 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XSwap Treasure مقابل USD هو $ +0.0009402098016795151 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.78%
|30 يوم
|$ +0.0009946100
|+62.20%
|60 يوم
|$ +0.0023471369
|+146.79%
|90 يوم
|$ +0.0009402098016795151
|+142.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XSwap Treasure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-1.78%
-5.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.
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