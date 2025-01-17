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سعر Xspectra Ai ($XAI) المباشر لليوم هو USD 0.02966793 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.80K . يتم تحديث سعر $XAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xspectra Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.94K - تغيير سعر Xspectra Ai خلال اليوم هو -19.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Xspectra Ai ($XAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ -0.00722689693834794 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00722689693834794 -19.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xspectra Ai ($XAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xspectra Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02696573$ 0.02696573 $ 0.02696573 24 ساعة مرتفع $ 0.0494234$ 0.0494234 $ 0.0494234 عالية طوال الوقت $ 0.093458$ 0.093458 $ 0.093458 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -19.58% تغير السعر (7 أيام) -49.70%

معلومات سوق Xspectra Ai ($XAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: