سعر Xspectra Ai ($XAI)
سعر Xspectra Ai ($XAI) المباشر لليوم هو USD 0.02966793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.80K. يتم تحديث سعر $XAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xspectra Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.94K
- تغيير سعر Xspectra Ai خلال اليوم هو -19.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ -0.00722689693834794 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xspectra Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00722689693834794
|-19.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xspectra Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-19.58%
-49.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.
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