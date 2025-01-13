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سعر xSAUCE (XSAUCE) المباشر لليوم هو USD 0.11267 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XSAUCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xSAUCE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.01K - تغيير سعر xSAUCE خلال اليوم هو +2.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر xSAUCE (XSAUCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ +0.00233724 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ -0.0219951219 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ +0.1568585430 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ +0.06560704333713337 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00233724 +2.12% 30 يوم $ -0.0219951219 -19.52% 60 يوم $ +0.1568585430 +139.22% 90 يوم $ +0.06560704333713337 +139.40%

تحليل سعر xSAUCE (XSAUCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xSAUCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.109799$ 0.109799 $ 0.109799 24 ساعة مرتفع $ 0.116789$ 0.116789 $ 0.116789 عالية طوال الوقت $ 0.411064$ 0.411064 $ 0.411064 تغير السعر (1 ساعة) +1.48% تغير السعر (1يوم) +2.12% تغير السعر (7 أيام) -6.90%

معلومات سوق xSAUCE (XSAUCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: