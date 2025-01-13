سعر xSAUCE (XSAUCE)
سعر xSAUCE (XSAUCE) المباشر لليوم هو USD 0.11267. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XSAUCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xSAUCE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.01K
- تغيير سعر xSAUCE خلال اليوم هو +2.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ +0.00233724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ -0.0219951219 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ +0.1568585430 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xSAUCE مقابل USD هو $ +0.06560704333713337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00233724
|+2.12%
|30 يوم
|$ -0.0219951219
|-19.52%
|60 يوم
|$ +0.1568585430
|+139.22%
|90 يوم
|$ +0.06560704333713337
|+139.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر xSAUCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.48%
+2.12%
-6.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xSAUCE is a receipt token known received upon single-sided staking SAUCE. The SAUCE-xSAUCE rate was initialized at 1:1 and is designed to increase over time. This growth is enabled by automatic compounding in the Infinity Pool, fueled by SAUCE buybacks and allocations from the masterchef contract.
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