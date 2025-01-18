سعر XRun (XRUN)
سعر XRun (XRUN) المباشر لليوم هو USD 0.01762839. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XRUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XRun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.72K
- تغيير سعر XRun خلال اليوم هو -5.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XRUN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XRUN.
خلال اليوم، كان سعر XRun مقابل USD هو $ -0.00107877878829154 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XRun مقابل USD هو $ -0.0051808709 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XRun مقابل USD هو $ -0.0082568434 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XRun مقابل USD هو $ -0.032246617626602935 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00107877878829154
|-5.76%
|30 يوم
|$ -0.0051808709
|-29.38%
|60 يوم
|$ -0.0082568434
|-46.83%
|90 يوم
|$ -0.032246617626602935
|-64.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XRun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-5.76%
-62.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XRUN is one of the most successful Pokémon Go cases and is a blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology A blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology Collection and mission performance of XRUN crypto-currency Increased reliability and immersion in advertising of introducing Blockchain and using AR High reward system through crypto-currency, increased advertising efficiency
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XRUN إلى AUD
A$0.0283817079
|1 XRUN إلى GBP
￡0.0144552798
|1 XRUN إلى EUR
€0.0170995383
|1 XRUN إلى USD
$0.01762839
|1 XRUN إلى MYR
RM0.079327755
|1 XRUN إلى TRY
₺0.6268655484
|1 XRUN إلى JPY
¥2.7526730985
|1 XRUN إلى RUB
₽1.806909975
|1 XRUN إلى INR
₹1.526618574
|1 XRUN إلى IDR
Rp288.9899537616
|1 XRUN إلى PHP
₱1.0302031116
|1 XRUN إلى EGP
￡E.0.888470856
|1 XRUN إلى BRL
R$0.1068280434
|1 XRUN إلى CAD
C$0.0253848816
|1 XRUN إلى BDT
৳2.141849385
|1 XRUN إلى NGN
₦27.4585091157
|1 XRUN إلى UAH
₴0.7423315029
|1 XRUN إلى VES
Bs0.95193306
|1 XRUN إلى PKR
Rs4.9144425642
|1 XRUN إلى KZT
₸9.3567968442
|1 XRUN إلى THB
฿0.6071217516
|1 XRUN إلى TWD
NT$0.5792688954
|1 XRUN إلى CHF
Fr0.0160418349
|1 XRUN إلى HKD
HK$0.1371488742
|1 XRUN إلى MAD
.د.م0.1769890356