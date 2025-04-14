سعر Xrpturbo (XRT)
سعر Xrpturbo (XRT) المباشر لليوم هو USD 0.01771287. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.79M. يتم تحديث سعر XRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xrpturbo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Xrpturbo خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Xrpturbo مقابل USD هو $ -0.00030166289259057 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xrpturbo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xrpturbo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xrpturbo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00030166289259057
|-1.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xrpturbo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-1.67%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.
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