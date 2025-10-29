معلومات سعر Xrpatriot (XRPATRIOT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 أدنى سعر $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.44% تغير السعر (7 أيام) -1.44%

سعر Xrpatriot (XRPATRIOT) في الوقت الحقيقي هو $0.074499. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XRPATRIOT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXRPATRIOT على الإطلاق هو $ 0.142747، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.064433.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XRPATRIOT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -1.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xrpatriot (XRPATRIOT)

القيمة السوقية $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M إمداد دورة التداول 17.76M 17.76M 17.76M إجمالي العرض 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

القيمة السوقية الحالية لـ Xrpatriot هي $ 1.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XRPATRIOT يبلغ 17.76M، مع إجمالي عرض 17760000.00000001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.32M.