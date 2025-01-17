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سعر XRP ARMY (ARMY) المباشر لليوم هو USD 0.139694 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.27M . يتم تحديث سعر ARMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XRP ARMY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.45K - تغيير سعر XRP ARMY خلال اليوم هو -10.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 589.00M

أداء سعر XRP ARMY (ARMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XRP ARMY مقابل USD هو $ -0.0165997052081056 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XRP ARMY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XRP ARMY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XRP ARMY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0165997052081056 -10.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XRP ARMY (ARMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XRP ARMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.128801$ 0.128801 $ 0.128801 24 ساعة مرتفع $ 0.18812$ 0.18812 $ 0.18812 عالية طوال الوقت $ 0.190399$ 0.190399 $ 0.190399 تغير السعر (1 ساعة) +1.53% تغير السعر (1يوم) -10.62% تغير السعر (7 أيام) +158.03%

معلومات سوق XRP ARMY (ARMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: